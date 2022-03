Les entreprises qui utilisent Google Workspace, l'ex-G Suite, reçoivent depuis cette semaine une mise à jour qui supprime les paramètres de confidentialité des administrateurs d'entreprise. Tout le suivi est réactivé par défaut.

Avec les produits Google gratuits, nous savions depuis assez longtemps déjà que nos données servaient de moyen de paiement, mais que cela devient aussi toujours plus... monnaie courante dans les services Google payants, comme c'est le cas de Workspace, la suite professionnelle de Google. L'entreprise déploie cette semaine une mise à jour controversée dans laquelle les paramètres de confidentialité sont adaptés, apparemment pour réactiver autant que possible le traçage.

Dans la pratique, cela signifie que le panneau 'Web & App Activity' existant est scindé, certains paramètres étant déplacés vers un nouveau panneau 'Search History'. Les options de suivi (traçage) figurent donc en deux endroits. C'est surtout le 'Search History' qui s'avère important ici, parce que l'option semble autoriser Google à stocker quasiment l'ensemble de l'historique de travail et de navigation de l'utilisateur.

Les administrateurs d'entreprise perdent le contrôle

Autre point étonnant: les administrateurs d'entreprise n'ont plus la possibilité de prévoir des paramètres de confidentialité pour toute la firme. En lieu et place, chaque utilisateur doit se débattre dans des menus souvent déroutants pour paramétrer sa confidentialité Les options précédemment paramétrées sont en outre restaurées dans la version par défaut, une option qui semble fournir davantage d'informations à Google elle-même. Cela signifie donc que les utilisateurs d'entreprises qui avaient préalablement désactivé ce traçage, en reviennent par défaut à une option incluant le suivi, à moins qu'ils ne la modifient eux-mêmes.

La crainte est donc qu'il s'agisse là d'une manière assez transparente d'assurer plus de suivi à Google du fait que de nombreux utilisateurs n'ont pas la connaissance ou la patience d'adapter leurs paramètres de confidentialité, selon le site technologique Ars Technica, qui a examiné la mise à jour. Les utilisateurs de Workspace qui veulent néanmoins s'y risquer, peuvent le faire sur la page 'My Activity', où ils doivent adapter tant 'Search History' que 'Web & App Activity'. Si vous ne trouvez pas de panneau 'Search History', c'est que vous n'avez pas encore reçu la mise à jour de Workspace.

