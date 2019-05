Google promet d'accorder plus d'attention au respect de la vie privée

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Lors de sa conférence I/O, Google annonce un Google Assistant plus efficient, une amélioration de la fonction de recherche et une protection du respect de la vie privée plus poussée dans ses services.

Sundar Pichai, CEO Google © Google

Google Assistant, l'assistant intelligent virtuel de Google, pourra désormais fonctionner nettement plus localement sur votre smartphone. L'entreprise déclare avoir réduit cent giga-octets de modèles pour l'AI vocale en un demi giga-octet. Il en résultera que la reconnaissance vocale sur votre appareil sera jusqu'à dix fois plus rapide, selon Google, et sera possible sans connexion au réseau. Le nouvel Assistant sera d'abord disponible sur les nouveaux smartphones Pixel.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez tous les articles Datanews gratuitement Je m'enregistre Je suis déjà enregistré ×