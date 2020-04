Google préparerait un concurrent à TikTok sous la forme d'une fonction dans l'appli YouTube.

Shots, comme ce futur service s'appellerait, est en cours de développement et serait disponible d'ici la fin de cette année. Voilà ce qu'annonce The Information sur base de deux sources. YouTube même s'abstient de tout commentaire vis-à-vis de cette rumeur.

Le fait que Google préparerait un tel concurrent via YouTube, n'a rien d'étonnant. L'année dernière, TikTok a été l'appli la plus téléchargée et est particulièrement appréciée des jeunes. Elle se focalise surtout sur la réalisation, le chargement et le visionnement de brèves vidéos.

A ce qu'on sache, Shots ne serait pas disponible en tant qu'appli séparée, mais plutôt comme une fonction dans YouTube. Ce faisant, toute la musique dont dispose Google sous licence (à savoir quasiment tous les grands labels musicaux), pourrait être utilisé pour ces vidéos.

On ne sait absolument pas si cette imitation de TikTok pourrait connaître le succès. Il peut arriver qu'une grande firme technologique parvienne à faire un hit de la copie d'une appli populaire, mais tel n'est pas toujours le cas. C'est ainsi que Google avait essayé il y a quelques années déjà de copier Facebook avec son propre réseau social Google+, mais sans grand succès. Par contre, la filiale de Facebook, Instagram, était parvenue à copier la fonction d'histoires bien connue de Snapchat, et cette copie était devenue encore plus populaire.

