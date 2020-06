Une vidéo dévoilée semble confirmer que Google met actuellement la dernière main à un dongle Android TV, à savoir un petit gadget de type Chromecast susceptible de transformer tout téléviseur en un appareil tournant sur le système d'exploitation Android TV. Les images ont été découvertes par un développeur dans une version précoce du firmware.

Des fragments d'une vidéo de marketing montrent un mini-appareil un peu plus grand quand même que l'actuel Chromecast et accompagné pour la première fois d'une télécommande. Le gadget répond au nom de Sabrina (même si cela n'est peut-être pas définitif) et se décline en blanc, noir et rose pâle.

Services de diffusion

Selon le site web XDA Developers, qui a découvert l'existence de Sabrina, il s'agit d'un petit appareil capable d'équiper tout téléviseur des fonctionnalités de la plate-forme Android TV. Pensons au choix parmi d'innombrables applis, jeux et services de diffusion tels Google Films, Netflix et Spotify. Les utilisateurs doivent simplement brancher le gadget sur un connecteur HDMI et l'alimenter, ce qui dans le cas du Chromecast se fait simplement via un port USB sur la TV.

La télécommande fournie d'origine disposerait des fonctions de navigation de base et probablement aussi d'un micro pour le pilotage par la voix via Google Assistent. De plus, on estime que 'Sabrina' reprendrait les principales possibilités du Chromecast Ultra, comme la diffusion en qualité d'image 4K. On ne sait évidemment pas encore quand l'appareil sera lancé sur le marché et à quel prix.

null © XDA Developers

