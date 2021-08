Google a annoncé vouloir ajuster les notes des applis en fonction du pays et va utiliser un appareil en vue de rendre ces cotes plus utiles pour les utilisateurs et les développeurs.

Quiconque recherche des applis dans le Play Store, a tout loisir de se baser sur ce qu'on appelle en anglais un 'rating', à savoir une cote qui était jusqu'à présent essentiellement déterminée à partir de tous les scores attribués. Un nouveau système que Google a annoncé sur son blog Android, tiendra cependant compte de l'appareil et du pays de chaque utilisateur qui a attribué un score. La raison en est que les applis fonctionnent souvent mieux ou moins bien sur tel appareil plutôt que sur tel autre. Pensez ici surtout à la différence de taille d'écran entre les smartphones, les tablettes et les téléphones pliables. Chaque appli n'a en effet pas le même look sur tous ces appareils. Il en va de même pour le pays dans lequel l'appareil est enregistré. Les applis peuvent fonctionner autrement, parce que certaines fonctions ne sont pas légalement autorisées ci ou là ou parce que la langue utilisée contribue ou non au plaisir que confère l'appli.

Pour les utilisateurs, il convient donc d'utiliser des scores plus pertinents, mais pour les développeurs également, le nouveau système s'avérera particulièrement utile. Supposons que votre appli ne vous donne absolument pas satisfaction sur un type d'appareil spécifique, peut-être faudrait-il dans ce cas procéder à une adaptation. Les scores-par-pays seront déployés à partir de novembre dans le Play Store. Les 'ratings' tenant compte de la forme de l'appareil utilisé, dont les tablettes, les pliables, Chrome OS, Wear OS et Android Auto seront introduits en 2022.

Quiconque recherche des applis dans le Play Store, a tout loisir de se baser sur ce qu'on appelle en anglais un 'rating', à savoir une cote qui était jusqu'à présent essentiellement déterminée à partir de tous les scores attribués. Un nouveau système que Google a annoncé sur son blog Android, tiendra cependant compte de l'appareil et du pays de chaque utilisateur qui a attribué un score. La raison en est que les applis fonctionnent souvent mieux ou moins bien sur tel appareil plutôt que sur tel autre. Pensez ici surtout à la différence de taille d'écran entre les smartphones, les tablettes et les téléphones pliables. Chaque appli n'a en effet pas le même look sur tous ces appareils. Il en va de même pour le pays dans lequel l'appareil est enregistré. Les applis peuvent fonctionner autrement, parce que certaines fonctions ne sont pas légalement autorisées ci ou là ou parce que la langue utilisée contribue ou non au plaisir que confère l'appli.Pour les utilisateurs, il convient donc d'utiliser des scores plus pertinents, mais pour les développeurs également, le nouveau système s'avérera particulièrement utile. Supposons que votre appli ne vous donne absolument pas satisfaction sur un type d'appareil spécifique, peut-être faudrait-il dans ce cas procéder à une adaptation. Les scores-par-pays seront déployés à partir de novembre dans le Play Store. Les 'ratings' tenant compte de la forme de l'appareil utilisé, dont les tablettes, les pliables, Chrome OS, Wear OS et Android Auto seront introduits en 2022.