Google Photos, le logiciel d'imagerie et espace de stockage en ligne du géant technologique Google, sortirait bientôt en une version premium. Certaines de ses fonctions ne seraient pas disponibles pour les utilisateurs non-payants.

Cette information émane d'Android Police, qui a analysé la toute nouvelle version d'Android. Dans cet Android 5.18, le site technologique a découvert des références donnant à penser à une version payante avec des fragments de texte invitant les utilisateurs à souscrire un abonnement Google One pour des fonctions supplémentaires. Google One est le service de stockage payant de l'entreprise.

Google même n'a pas encore fait d'annonce à propos de Google Photos. On ignore donc quelles fonctions pourraient devenir payantes. Il est possible qu'il s'agisse de nouvelles options encore à mettre en oeuvre. Le site technologique XDA signale avoir entre-temps trouvé une fonction de ce genre. Un filtre 'color pop' dans Google Photos est à présent installé à l'arrière d'un mur de péage ('paywall') lié à un abonnement Google One.

