Google ne supprimera pas 'le traceur de femmes' du Play Store

Absher est une appli e-gouvernementale pour l'Arabie Saoudite. Les utilisateurs peuvent y découvrir des offres d'emploi notamment, y payer des amendes ou solliciter des licences. Mais l'appli incorpore aussi une composante permettant aux hommes saoudiens de restreindre la liberté de mouvement des femmes qui en dépendent aux termes de la législation de ce pays (à savoir les épouses, filles ou soeurs). C'est à cause de ce dernier point que l'appli est à présent pointée du doigt.

C'est un rapport du site technologique Insider qui en est à l'origine. Ce rapport décrit comment les hommes peuvent utiliser l'appli pour contrôler la vie des femmes. Il leur est entre autres possible de refuser des destinations de voyage ou d'indiquer vouloir recevoir un SMS, si certains passeports sont scannés dans des aéroports. Des organisations de défense des droits de l'Homme, telles Amnesty International et Human Rights Watch, ont déjà protesté contre cette appli, parce que ses fonctions peuvent être utilisées pour opprimer les femmes et donc pour exercer des abus sur elles.