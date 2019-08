Google a entamé le déploiement de Live View, une fonction de réalité augmentée (AR) dans son appli de navigation. Lorsque vous orienterez votre smartphone sur votre environnement immédiat, une flèche vous indiquera la direction à suivre.

Sortir du train, consulter Gogle Maps pour se rendre à destination et pourtant se tromper de route? L'ajout de l'AR dans l'appli de navigation a précisément comme but d'éviter ce genre de désorientation.

Au terme d'une mise à jour de Google Maps, qui est actuellement déployée, vous pourrez durant le trajet opter pour Live View dans les instructions. Si vous maintenez votre smartphone vers le haut, vous verrez alors apparaître des flèches et indicateurs au-dessus de l'image de l'appareil photo. Un porte-parole de Google a expliqué à Gizmodo que la technologie analyse l'environnement des bâtiments. En mettant ces derniers en correspondance avec les données de Street View collectées des années durant par Google, l'entreprise est capable de déterminer votre position par rapport à l'environnement, puis de vous indiquer le trajet correct vers votre destination.

La fonction n'est disponible que pour les appareils supportant le coeur AR de Google ou l'ARKit d'Apple. Concrètement, il s'agit de l'iPhone 6S ou des modèles plus récents, ainsi que de la plupart des appareils Android arrivés sur le marché ces deux dernières années. La liste complète peut être consultée ici.

De plus, Google veut faire aussi de son appli de navigation une plate-forme centrale pour tous les voyageurs. Tous les horaires d'enregistrement, les vols et les réservations d'hôtel seront désormais visibles sur Google Maps, même hors ligne. En outre, vous pourrez trouver des suggestions de restaurants convenant à vos préférences, voir combien de temps vous devrez attendre, et effectuer des réservations sans quitter l'appli.