Google Maps est sérieusement étendue. L'appli de localisation fait en effet l'objet d'une série de nouvelles fonctions qui vont la faire ressembler à un réseau social.

Google déploie cette semaine une solide mise à jour de son appli Maps, selon l'entreprise même dans un communiqué posté sur son blog. La plus étonnante nouvelle fonction est un 'Community Feed', en quelque sorte une tentative assez étrange de faire de Google une espèce de réseau social. Cela revient à dire que Maps reçoit un flux de nouvelles incluant des avis, mises à jour et un tas de publicités pour des commerces de proximité. Vous pourrez ainsi suivre sur Maps des experts, magasins et publications locaux (comme par exemple des guides de restaurant) et insérer des 'j'aime' à ce qu'ils postent. Tout le tralala social classique quoi, mais sans section réservée aux commentaires.

Une fois la mise à jour installée, vous trouverez le Community Feed en haut de l'écran de démarrage de l'appli mobile Maps. Et si vous n'êtes pas dans l'écran principal, le feed se trouvera sous l'onglet Explore. Outre les habituelles mises à jour liées au covid, vous pouvez dès à présent solliciter des mini-listes d'ours polaires, de galeries d'art, etc. Mais cet ensemble sera encore étendu vers un flux plus social. Vous pourrez suivre les pizzerias locales pour recevoir plus souvent leurs mises à jour, mais aussi des 'experts locaux', le genre de mini-influencer qui écrit des avis sur toutes sortes de commerces sur Maps. Google promet d'adapter à votre goût les mises à jour dans le flux. Quelqu'un qui adore les kebabs, recevra davantage de mises à jour de restaurants kebab. Il nous faut évidemment faire observer ici que chaque bar à pitta ou snack ne dispose pas d'un 'social media manager' capable de placer des mises à jour sur une nouvelle plate-forme, une de plus.

Numéros de maison

Outre la partie sociale, Google va aussi ajouter quelques détails importants à son appli Maps, comme les numéros de maison et les passages cloutés, dans un premier temps situés dans les grandes villes. A New York, vous pourrez par exemple procéder à un important zoom avant, afin de visionner les bandes typiques d'un passage piéton. Dans une mise à jour précédente, le géant technologique avait déjà ajouté les feux de circulation. Et les numéros de maison seront aussi de la partie, d'abord ceux des grandes villes. Vous pourrez en fin de compte rechercher une adresse avec précision, avant de vous mettre en route. Ces mises à jour ne seront du reste pas directes, mais se trouvent déjà dans Google Maps Beta.

De plus, l'actuel onglet Commute est élargi. Il a reçu la nouvelle appellation 'Go' et ne prévoira pas seulement l'itinéraire entre votre maison et votre lieu de travail, mais deviendra aussi une sorte de section 'trajets souvent parcourus' plus générale. Une série de signets donc pour les déplacements que vous effectuez assez souvent. Vous pourrez programmer des emplacements et recevrez en direct à partir de l'onglet des infos en direct sur le trafic routier vous menant au supermarché par exemple, ainsi que l'heure d'arrivée attendue. Cette update devrait être déployée dans les semaines à venir sur Android et iOS.

Votre contribution à Street View

Enfin, citons encore la mise à jour 'Connected Photos', par laquelle vous pourrez ajouter vous-mêmes des photos à Street View. Google va donc en partie faire appel à des voitures particulières pour Street View. Pour participer, vous devrez disposer d'un téléphone qui soit compatible avec ARcore, afin que Google puisse collecter les données de localisation 3D pour savoir où placer les photos dans Street View. Vous ne devrez donc pas, comme dans le cas des voitures Street View, réaliser des photos à 360°. 'Connected Photos' sera déployée sur Android et donc uniquement sur des appareils compatibles AR spécifiques.

Google déploie cette semaine une solide mise à jour de son appli Maps, selon l'entreprise même dans un communiqué posté sur son blog. La plus étonnante nouvelle fonction est un 'Community Feed', en quelque sorte une tentative assez étrange de faire de Google une espèce de réseau social. Cela revient à dire que Maps reçoit un flux de nouvelles incluant des avis, mises à jour et un tas de publicités pour des commerces de proximité. Vous pourrez ainsi suivre sur Maps des experts, magasins et publications locaux (comme par exemple des guides de restaurant) et insérer des 'j'aime' à ce qu'ils postent. Tout le tralala social classique quoi, mais sans section réservée aux commentaires.Une fois la mise à jour installée, vous trouverez le Community Feed en haut de l'écran de démarrage de l'appli mobile Maps. Et si vous n'êtes pas dans l'écran principal, le feed se trouvera sous l'onglet Explore. Outre les habituelles mises à jour liées au covid, vous pouvez dès à présent solliciter des mini-listes d'ours polaires, de galeries d'art, etc. Mais cet ensemble sera encore étendu vers un flux plus social. Vous pourrez suivre les pizzerias locales pour recevoir plus souvent leurs mises à jour, mais aussi des 'experts locaux', le genre de mini-influencer qui écrit des avis sur toutes sortes de commerces sur Maps. Google promet d'adapter à votre goût les mises à jour dans le flux. Quelqu'un qui adore les kebabs, recevra davantage de mises à jour de restaurants kebab. Il nous faut évidemment faire observer ici que chaque bar à pitta ou snack ne dispose pas d'un 'social media manager' capable de placer des mises à jour sur une nouvelle plate-forme, une de plus.Numéros de maisonOutre la partie sociale, Google va aussi ajouter quelques détails importants à son appli Maps, comme les numéros de maison et les passages cloutés, dans un premier temps situés dans les grandes villes. A New York, vous pourrez par exemple procéder à un important zoom avant, afin de visionner les bandes typiques d'un passage piéton. Dans une mise à jour précédente, le géant technologique avait déjà ajouté les feux de circulation. Et les numéros de maison seront aussi de la partie, d'abord ceux des grandes villes. Vous pourrez en fin de compte rechercher une adresse avec précision, avant de vous mettre en route. Ces mises à jour ne seront du reste pas directes, mais se trouvent déjà dans Google Maps Beta.De plus, l'actuel onglet Commute est élargi. Il a reçu la nouvelle appellation 'Go' et ne prévoira pas seulement l'itinéraire entre votre maison et votre lieu de travail, mais deviendra aussi une sorte de section 'trajets souvent parcourus' plus générale. Une série de signets donc pour les déplacements que vous effectuez assez souvent. Vous pourrez programmer des emplacements et recevrez en direct à partir de l'onglet des infos en direct sur le trafic routier vous menant au supermarché par exemple, ainsi que l'heure d'arrivée attendue. Cette update devrait être déployée dans les semaines à venir sur Android et iOS.Votre contribution à Street ViewEnfin, citons encore la mise à jour 'Connected Photos', par laquelle vous pourrez ajouter vous-mêmes des photos à Street View. Google va donc en partie faire appel à des voitures particulières pour Street View. Pour participer, vous devrez disposer d'un téléphone qui soit compatible avec ARcore, afin que Google puisse collecter les données de localisation 3D pour savoir où placer les photos dans Street View. Vous ne devrez donc pas, comme dans le cas des voitures Street View, réaliser des photos à 360°. 'Connected Photos' sera déployée sur Android et donc uniquement sur des appareils compatibles AR spécifiques.