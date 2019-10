Google va introduire une fois encore diverses mesures, afin d'améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. C'est ainsi que l'appli de navigation Google Maps disposera elle aussi d'un mode incognito et que des nouveautés seront apportées à Google Assistent. A noter en outre l'arrivée d'un nouvel outil destiné à accroître la protection des mots de passe.

Le mode incognito sera bientôt disponible au niveau mondial dans Google Maps sur Android. Lorsqu'un utilisateur activera ce mode, les activités en cours ne seront pas conservées sur le compte Google.

De plus, YouTube pourra être paramétré en vue de supprimer automatiquement l'historique de recherche et de clics. Il sera également plus facile de transmettre via Google Assistent des commandes du genre: 'Annule la dernière chose que je viens de te dire.'

Enfin, Google introduira le Password Checkup indiquant si l'utilisateur recourt à des mots de passe solides et donc plus sûrs.