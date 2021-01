Un certain nombre d'assez grandes villes mondiales sont cartographiées de manière plus détaillée par Google. Les utilisateurs de l'appli de navigation Google Maps peuvent ainsi désormais découvrir des éléments comme des passages pour piétons et des trottoirs.

Dans certaines villes, Google affiche dorénavant de manière plus précise la largeur d'un chemin. Dans les rues à forte circulation, on voit à présent apparaître les zones-refuges. Autres nouveautés: les passages pour piétons et les escaliers dans les parcs.

Ce nouvel affichage détaillé n'est actuellement encore disponible que pour le centre de Londres, New York City, San Francisco et le centre de Tokyo. L'entreprise n'a pas annoncé si des villes belges allaient elles aussi faire l'objet d'une mise à niveau.

Dans certaines villes, Google affiche dorénavant de manière plus précise la largeur d'un chemin. Dans les rues à forte circulation, on voit à présent apparaître les zones-refuges. Autres nouveautés: les passages pour piétons et les escaliers dans les parcs.Ce nouvel affichage détaillé n'est actuellement encore disponible que pour le centre de Londres, New York City, San Francisco et le centre de Tokyo. L'entreprise n'a pas annoncé si des villes belges allaient elles aussi faire l'objet d'une mise à niveau.