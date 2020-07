Google va prendre des mesures contre les annonceurs et publicistes qui tentent de diffuser des fausses informations (fake news), théories du complot et autres désinformation sur la pandémie de coronavirus.

Parmi les contenus qui seront interdits sur les plates-formes du moteur de recherche, des allégations selon lesquelles le virus est un canular ou encore créé comme arme biologique par le milliardaire Bill Gates.

"Remèdes miraculeux"

Google interdit déjà les contenus qui démontent la prévention de la maladie et sur les "remèdes miraculeux". Mais également ceux qui favorisent le mouvement anti-vaccination ou encourage les gens à s'abstenir de traitement parce que le virus a été fabriqué.

"Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, nous avons travaillé dur pour nous assurer que les utilisateurs soient protégés contre les publicités et les contenus frauduleux, dangereux et nuisibles", a déclaré un porte-parole de Google par communiqué

