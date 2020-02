Google a introduit une première version-test d'Android 11 dans le monde, ciblant surtout les développeurs.

La toute nouvelle version d'Android, numéro 11 entre-temps, peut être à présent téléchargée en version d'essai pour la plupart des nouveaux téléphones Pixel. Ce qui est nouveau dans cette version du système d'exploitation mobile, c'est la possibilité de stocker des communications dans une 'bulle' à l'écran, même sans la réception de nouvelles notifications. Ces communications devraient ainsi être toujours faciles à ouvrir, peut-on lire sur le blog Android.

De plus, on observe notamment des changements dans la façon dont Android traite les données de localisation. Les utilisateurs peuvent ainsi donner à une appli l'accès à un lieu, ou interdire par défaut certaines applis à tenir à jour votre localisation en arrière-plan. D'autres ajouts sécuritaires compliquent par exemple la... vie d'applis pour ce qui est de visionner vos données stockées et ce, en dehors de leur propre dossier.

En outre, Android 11 tient compte des différents concepts de smartphones modernes. Les écrans avec encoche pour l'appareil photo, ou les 'écrans en cascade' aux côtés animés peuvent être paramétrés, afin que les applis en tiennent compte. Pour les téléphones 5G, Google a aussi adapté quelques API. Celles-ci devraient désormais permettre une connexion plus rapide, afin de faire face à la vitesse inhérente des liaisons 5G.

