Après les smartphones, ordinateurs portables ou oreillettes, Google a ajouté mercredi une montre connectée à sa gamme de produits Pixel dans le cadre d'une stratégie visant à rendre ses services accessibles à tout moment sur divers appareils.

La filiale d'Alphabet avait déjà développé un logiciel d'exploitation pour les montres connectées d'autres marques mais a cette fois-ci conçu et fabriqué son propre objet. La montre, baptisée "Pixel Watch", a été présentée à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs organisée par Google en Californie, où le groupe a aussi fait miroiter une nouvelle tablette, montré une nouvelle version de ses écouteurs et affiché un modèle plus abordable de son smartphone.

Avec l'intelligence artificielle, le cloud et des puces informatiques développées pour l'occasion, les appareils de la gamme Pixel sont destinés à pouvoir se coordonner facilement, a expliqué le responsable des appareils et services chez Google, Rich Osterloh. "Tous ces objets fonctionnent de concert selon notre vision d'un informatique ambiant", a-t-il expliqué lors d'une présentation à la presse. La montre de Google sera lancée à l'automne. Le groupe mettra également sur le marché dans les mois à venir une nouvelle version de son smartphone, Pixel 7, avec des prix et caractéristiques devant encore être détaillés.

