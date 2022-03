Les utilisateurs ukrainiens d'Android pourront désormais recevoir des notifications sur les attaques aériennes à proximité de chez eux.

Google avait le 1er mars annoncé cette fonction d'alerte, qui est dès aujourd'hui déployée dans toute l'Ukraine. L'invasion du pays par les troupes russes s'accompagne de tirs de missiles. Il est donc essentiel pour des millions d'Ukrainiens de pouvoir compter sur des sirènes aériennes et des avertissements de frappes, afin qu'ils puissent se réfugier à temps dans les abris, selon Kent Walker, President Global Affairs de Google, dans un message posté sur son blog.

Le système d'alarme d'Android vient s'ajouter aux sirènes aériennes existantes et à d'autres moyens de mise en garde que le pays possède déjà, et exploite les informations fournies par les autorités ukrainiennes.

Google avait le 1er mars annoncé cette fonction d'alerte, qui est dès aujourd'hui déployée dans toute l'Ukraine. L'invasion du pays par les troupes russes s'accompagne de tirs de missiles. Il est donc essentiel pour des millions d'Ukrainiens de pouvoir compter sur des sirènes aériennes et des avertissements de frappes, afin qu'ils puissent se réfugier à temps dans les abris, selon Kent Walker, President Global Affairs de Google, dans un message posté sur son blog.Le système d'alarme d'Android vient s'ajouter aux sirènes aériennes existantes et à d'autres moyens de mise en garde que le pays possède déjà, et exploite les informations fournies par les autorités ukrainiennes.