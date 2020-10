Google, qui fait partie du géant technologique Alphabet, a lancé un nouveau Nest Audiospeaker et un nouveau Chromecast. Avec ces nouveaux gadgets, le groupe technologique entend affronter la concurrence du géant du commerce web Amazon notamment. Il s'agit là d'appareils intelligents pour la maison.

Le tout nouveau Nest Audio, qui coûte 99 dollars (€100), est le remplaçant du haut-parleur Google Home. Le nouveau modèle ressemble davantage aux 'homespeakers' récemment actualisés du groupe. Il embarque de la technologie du Google Home Max plus coûteux, qui est capable d'adapter sa sonorité à l'environnement. Cette technologie est du reste encore examinée sur le plan juridique.

Google est en effet actuellement impliquée dans plusieurs procès l'opposant au fabricant de haut-parleurs Sonos à propos de brevets en matière de technologie audio. Selon Sonos, Google aurait enfreint à coup sûr cinq brevets. Il s'agit entre autres de la possibilité du haut-parleur de s'adapter à son environnement et de celle d'effectuer du streaming à partir du nuage. Au niveau de l'interaction entre haut-parleurs, Google exploiterait également de la technologie brevetée. Or toutes ces fonctions sont embarquées dans le nouveau Nest.

Plusieurs teintes

Selon les données de l'analyste de marché Voicebot Research, Google possède actuellement quelque 31 pour cent du marché des haut-parleurs contre 53 pour cent pour Amazon. Quant à la part d'Apple, elle est modeste avec 3 pour cent.

Le tout nouveau haut-parleur de Google se décline en plusieurs teintes et est comparable avec l'HomePod d'Apple. Le fabricant de l'iPhone prépare du reste lui-même un haut-parleur plus compact et économique. Quant à Amazon, elle a récemment introduit son nouveau concept du haut-parleur Echo.

Google TV

Hier mercredi, Google a organisé ce qu'on appelle une 'Launch Night In', durant laquelle l'entreprise a présente ses nouveaux produits. Le nouveau Chromecast de Google sera vendu quasiment 50 dollars (€70 een Europe). L'appareil est accompagné d'une télécommande maison à commande vocale. On y trouve aussi des boutons spéciaux Netflix et YouTube.

Le système d'exploitation Google TV a été peaufiné et peut, tout comme les modèles précédents, se connecter à la TV via un port HDMI. Google TV est la version rénovée d'Android TV avec une nouvelle interface utilisateur. En outre, elle peut distiller des conseils de visionnement de services tels YouTube. Google a déclaré que différents autres appareils Android TV seront équipés du système d'exploitation.

