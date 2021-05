Lors de son Data Cloud Summit, Google a présenté quelques nouveautés axées sur Google Cloud. Il est entre autres question d'une extension des gammes de bases de données et d'analyse de ces dernières.

Datastream est un service de réplication de données en temps réel. Il sera ainsi possible de répliquer des bases de données d'Oracle ou de MySQL dans les services Google Cloud. Selon Google, voilà qui devrait aider à effectuer des analyses en temps réel et des réplications de bases de données.

Analytics Hub devrait pour sa part permettre d'effectuer des échanges analytiques en temps réel, de les regrouper et de les gérer. Il sera aussi possible de combiner des ensembles de données avec des données Google publiques.

Dataplex est de son côté un service permettant de sécuriser, d'intégrer, d'analyser et de gérer des données rapidement et à l'échelle voulue, sans devoir pour autant déplacer ou dupliquer ces données.

Annonces secondaires

Outre les trois grandes annonces susmentionnées, Google a aussi présenté quelques nouveautés de moindre importance. C'est ainsi par exemple que des avant-premières de BigQuery Omni for Microsoft Azure et de son Looker for Microsoft Azure, ainsi que de BigQuery ML Anomaly Detection sont désormais largement disponibles.

Google a aussi annoncé Dataflow Prime à partir du troisième trimestre. Ici, l'entreprise exploite l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour effectuer des prévisions en matière de streaming, comme la découverte proactive de goulots d'étranglement techniques.

Pour ce qui est de Cloud Spanner, une base de données relationnelle, le prix de base sera réduit de... nonante pour cent et intègrera bientôt le 'granular instance sizing'. Google sortira sous peu également BigQuery Federation to Spanner, qui permettra aux utilisateurs de BigQuery d'exécuter des requêtes sur les données transactionnelles dans Spanner.

