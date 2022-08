Google met son interface Gmail rénovée à la disposition de l'ensemble des utilisateurs. Suite aux modifications apportées, ces derniers pourront basculer aisément de Chat à Spaces par exemple. Il leur sera aussi plus facile d'effectuer des communications vidéo à partir de Gmail via Google Meet.

L'interface rénovée, basée sur Material Design 3 de Google, était depuis assez longtemps déjà disponible pour certains utilisateurs professionnels. Ces prochaines semaines, elle sera introduite pour tout un chacun. Dans un communiqué posté sur son blog, le product manager Neena Kamath explique les modifications qui y ont été apportées. Ce qui est surtout nouveau, c'est que Mail, Chat, Spaces et Meet sont désormais visible d'un coup d'oeil.

Basculer plus aisément

En outre, les utilisateurs peuvent indiquer au moyen des 'Paramètres rapides' quelles applis ils veulent encore voir apparaître du côté gauche de leur écran, afin de pouvoir basculer ainsi plus aisément de l'une à l'autre.

Le nouvel affichage intégré sera déployé chez tous les utilisateurs de Gmail ayant activé Chat. Il est par ailleurs parfaitement possible de conserver l''ancienne' interface.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

L'interface rénovée, basée sur Material Design 3 de Google, était depuis assez longtemps déjà disponible pour certains utilisateurs professionnels. Ces prochaines semaines, elle sera introduite pour tout un chacun. Dans un communiqué posté sur son blog, le product manager Neena Kamath explique les modifications qui y ont été apportées. Ce qui est surtout nouveau, c'est que Mail, Chat, Spaces et Meet sont désormais visible d'un coup d'oeil.En outre, les utilisateurs peuvent indiquer au moyen des 'Paramètres rapides' quelles applis ils veulent encore voir apparaître du côté gauche de leur écran, afin de pouvoir basculer ainsi plus aisément de l'une à l'autre.Le nouvel affichage intégré sera déployé chez tous les utilisateurs de Gmail ayant activé Chat. Il est par ailleurs parfaitement possible de conserver l''ancienne' interface.En collaboration avec Dutch IT-channel.