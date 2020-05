Google vient de sortir une nouvelle version de routeur wifi, dont le premier modèle arrive aussi en Belgique. Ce qu'on appelle le Nest Wifi peut être le cas échéant étendu par des points d'accès supplémentaires pour une meilleure couverture, chacun étant équipé de Google Assistent, d'un haut-parleur et d'un micro.

Le Nest Wifi est le successeur du Google Wifi de 2016, qui n'a jamais été commercialisé en Belgique. Le nouveau modèle est surtout plus puissant. Il s'agit d'un routeur AC2200 (le précédent était un AC1200) à 4x4 flux de données à 5 GHz et à 2x2 connexions à 2,4 GHz. Le processeur de service est un ARM quadri-coeur de 64 bits cadencé à 1,4 GHz, ce qui représente également une amélioration. Selon Google, cela doit suffire pour connecter jusqu'à deux cents appareils différents et pour diffuser simultanément plusieurs vidéos 4K.

Extension par des points d'accès

Le routeur proprement dit (qui se branche directement sur le modem) offre, selon Google, une couverture suffisante pour une superficie de 120 m². Pour atteindre une portée plus importante, le Nest Wifi peut être étendu par un ou plusieurs point(s) d'accès: avec un seul point, la portée passe à 210 m², et avec deux points, il est possible de couvrir jusqu'à 300 m². Les points d'accès ont du reste le même design élégant que le routeur, mais ils sont un peu plus compacts. Sur certains marchés, l'appareil se déclinera en trois teintes. Chez nous, il faudra se contenter de la version blanche comme... neige.

Chaque point d'accès dispose donc d'un micro et d'un haut-parleur pour le Google Assistent. Selon le fabricant, le haut-parleur est identique à celui du Nest Mini. L'assistant vocal intégré permet de commander les gadgets intelligents dans la maison, de reproduire de la musique via Spotify ou de demander tout simplement les prévisions météo ou les résultats sportifs. Avec l'interrupteur de confidentialité sur le point d'accès, il est par ailleurs possible de désactiver le micro à tout moment.

Appli pour smartphone

Le Nest Wifi est fourni avec une appli pour smartphone, permettant de gérer les paramètres du réseau sans fil. Il est ainsi possible d'accorder la priorité à certains appareils sur le réseau (comme une console de jeu, le matériel utilisé pour Netflix,...) et d'ajuster le temps passé devant l'écran par les enfants. Certaines fonctions de réseau sont aussi accessibles via le Google Assistent. L'utilisateur peut par exemple demander quelle est la vitesse d'internet ou interrompre temporairement la connexion wifi (même pour un seul appareil tel l'iPad ou la PlayStation par exemple).

Venons-en aux prix. Le pack d'un routeur et d'un point d'accès revient à 259 euros. Le routeur seul coûte 159 euros. Pour un point d'accès supplémentaire, vous paierez 139 euros.

