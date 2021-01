Google introduit en Belgique les "Routines" dans son assistant, annonce mercredi la division belge du géant du numérique américain. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'effectuer une série d'actions avec une seule commande ou à un moment prédéfini. Elle sera déployée dans les prochaines semaines et sera disponible à la fois sur les appareils mobiles et les appareils domestiques intelligents.

Google a déjà préprogrammé six "routines". Par exemple, lorsque la commande "Hey Google, bonjour" est donnée, l'assistant lira les prévisions météorologiques, les rappels, les dernières nouvelles et les points à l'ordre du jour.

La routine "quitter la maison" consiste, elle, à éteindre les thermostats, les prises et les lumières. Outre ces deux exemples, Google présente également les routines "L'heure du coucher", "Je suis à la maison", "De la maison au travail" et "Du travail à la maison", chacune comportant des actions spécifiques.

Ces routines préprogrammées peuvent être ajustées à volonté. Par exemple, le matin, la machine à café peut également être allumée à l'heure du "bonjour" ou un genre de musique ou une station de radio peut être lancée à l'heure du "je suis à la maison", illustre Google, qui permet également de créer ses propres routines.

