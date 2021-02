Le service d'appels vidéo Google Meet a été étendu au moyen d'une mise à jour par ce qu'on appelle une fonction 'green room'. Il s'agit là d'un petit emplacement virtuel, où les utilisateurs, avant de débuter une réunion, peuvent contrôler la qualité de l'image et du son ou rectifier encore rapidement leur... coiffure.

Depuis assez longtemps déjà, Google Meet vous proposait une répétition générale, avant que la réunion ne débute vraiment. Cela vous permettait de réorienter quelque peu l'objectif de la caméra et de faire parfois aussi rapidement disparaître cette vieille chaussette trainant à l'arrière-plan.

Plus réaliste

La fonction 'green room' va encore plus loin. En préambule à une réunion, elle permet de contrôler les paramètres de la caméra et du micro et éventuellement de les adapter. Cette avant-première est nettement plus réaliste, parce qu'elle tient par exemple compte aussi de la qualité de la connexion internet. Autrement dit, vous voyez et entendez exactement ce que vos interlocuteurs verront et entendront un peu plus tard. Cela se fait sur base d'un enregistrement vidéo test de six secondes visualisable directement après.

Les éléments ayant passé le test avec succès sont cochés en vert. Mais si Google Meet détecte un problème qui pourrait se manifester au cours de la réunion qui suit, comme un écho gênant, il en informe l'utilisateur.

