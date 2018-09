Google Images mentionnera désormais l'auteur et le propriétaire des images

Dans un communiqué posté sur son blog, Google annonce vouloir dorénavant collaborer avec le CEPIC (Coordination of the European Picture Agencies Stock) et avec l'IPTC (International Press Telecommunications Council). Il en résultera que le plus grand nombre possible d'images figurant dans Google Images seront accompagnées de métadonnées.

Les utilisateurs pourront ainsi cliquer sur 'image credits', où ils découvriront l'auteur de l'image. Dans les semaines à venir, des données en matière de droits d'auteur seront également ajoutées.

"Il est traditionnellement difficile de connaître l'auteur d'une image sur le web ou qui en possède les droits. Souvent, ces informations sont contenues dans les métadonnées. C'est là la clé de protection des droits d'auteur sur les images", signale Google sur son blog.

Ces explications ne sont cependant pas tout. Même si ce n'est pas de la faute de Google que des utilisateurs recherchent des images via Google Images et les réutilisent sans autorisation, le service n'en pas moins grandement simplifier la vie des utilisateurs non-professionnels pour ce qui est de trouver et de télécharger des images, sans visiter le site original, où sont souvent mentionnées d'éventuelles informations sur les droits et la propriété.

Dans le passé déjà, Google a été plus d'une fois critiquée par des artistes et des entreprises de médias et a au début de cette année rendu plus compliqué le téléchargement d'illustrations de Google Images. Voici donc le pas suivant sur le chemin menant à l'apaisement des auteurs et des propriétaires d'images, du fait que leur travail peut être aisément puisé sur Google.