Le géant de la technologie migre les utilisateurs vers Chat, avant de fermer définitivement son service de messagerie en novembre.

Google signale à ses utilisateurs qu'ils doivent de toute urgence passer au service Chat, car ils ne pourront plus utiliser Hangouts très longtemps. Ce dernier devrait cesser d'exister en novembre. Les utilisateurs de la version Enterprise de Hangouts ont été migrés plus tôt cette année. Dans un article de blog, le géant de la technologie explique comment finaliser cette migration à ceux qui doivent encore s'y mettre. Cette migration est gratuite et conservera les conversations enregistrées et autres données pour la plupart des utilisateurs. Il est également possible d'utiliser Google Takeout, un outil d'exportation de données, pour télécharger les anciens journaux de conversations.

Cette étape semble s'inscrire dans le cadre d'un grand nettoyage plus large parmi les nombreux services de messagerie de Google. Au début du mois, la société a également fusionné deux applications de vidéoconférence : Duo et Meet. Hangouts existe en tant que plateforme de messagerie depuis 2013 et a été progressivement ajouté à divers services tels que Gmail. En 2017, la société a toutefois lancé Chat, qui propose davantage de fonctionnalités comme les conversations de groupe. Selon Google, Chat offre une meilleure protection contre le phishing et les liens malveillants, raison pour laquelle ce service sera celui maintenu.

Google signale à ses utilisateurs qu'ils doivent de toute urgence passer au service Chat, car ils ne pourront plus utiliser Hangouts très longtemps. Ce dernier devrait cesser d'exister en novembre. Les utilisateurs de la version Enterprise de Hangouts ont été migrés plus tôt cette année. Dans un article de blog, le géant de la technologie explique comment finaliser cette migration à ceux qui doivent encore s'y mettre. Cette migration est gratuite et conservera les conversations enregistrées et autres données pour la plupart des utilisateurs. Il est également possible d'utiliser Google Takeout, un outil d'exportation de données, pour télécharger les anciens journaux de conversations. Cette étape semble s'inscrire dans le cadre d'un grand nettoyage plus large parmi les nombreux services de messagerie de Google. Au début du mois, la société a également fusionné deux applications de vidéoconférence : Duo et Meet. Hangouts existe en tant que plateforme de messagerie depuis 2013 et a été progressivement ajouté à divers services tels que Gmail. En 2017, la société a toutefois lancé Chat, qui propose davantage de fonctionnalités comme les conversations de groupe. Selon Google, Chat offre une meilleure protection contre le phishing et les liens malveillants, raison pour laquelle ce service sera celui maintenu.