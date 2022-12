Google s'oppose de nouveau à une méga-amende que lui a infligée la Commission européenne. L'entreprise internet à l'initiative du moteur de recherche éponyme doit verser un montant de pas moins de 4,1 milliards d'euros pour avoir entravé la concurrence sur les téléphones fonctionnant avec son système d'exploitation Android.

La Commission européenne avait en 2018 déjà mis Google à l'amende pour avoir conclu des accords interdits avec des fabricants de smartphones et des entreprises télécoms, afin de favoriser son propre moteur de recherche. Un appel précédemment interjeté avait entraîné une légère diminution de l'amende qui était supérieure à 4,3 milliards d'euros à l'époque. Mais l'amende infligée était en grande partie justifiée, avait estimé le Tribunal de l'Union européenne. Google ne l'accepte toujours pas et annonce à présent que sur 'certains points, un éclaircissement juridique s'avère nécessaire'. Voilà pourquoi l'entreprise se tourne aujourd'hui vers la Cour de Justice de l'Union européenne.

'Android a apporté une plus grande liberté de choix - rien de moins - et supporte des milliers d'entreprises à succès en Europe et à l'échelle mondiale', explique Google. En tout, la Commission européenne a déjà infligé à la firme technologique américaine des amendes d'un montant de 8 milliards d'euros pour abus de pouvoir. C'est ainsi que Google a versé quasiment 1,5 milliard d'euros, parce qu'elle privilégierait son service de publicité AdSense aux dépens d'autres vendeurs publicitaires. Ici encore, Google a fait appel.

La Commission européenne avait en 2018 déjà mis Google à l'amende pour avoir conclu des accords interdits avec des fabricants de smartphones et des entreprises télécoms, afin de favoriser son propre moteur de recherche. Un appel précédemment interjeté avait entraîné une légère diminution de l'amende qui était supérieure à 4,3 milliards d'euros à l'époque. Mais l'amende infligée était en grande partie justifiée, avait estimé le Tribunal de l'Union européenne. Google ne l'accepte toujours pas et annonce à présent que sur 'certains points, un éclaircissement juridique s'avère nécessaire'. Voilà pourquoi l'entreprise se tourne aujourd'hui vers la Cour de Justice de l'Union européenne.'Android a apporté une plus grande liberté de choix - rien de moins - et supporte des milliers d'entreprises à succès en Europe et à l'échelle mondiale', explique Google. En tout, la Commission européenne a déjà infligé à la firme technologique américaine des amendes d'un montant de 8 milliards d'euros pour abus de pouvoir. C'est ainsi que Google a versé quasiment 1,5 milliard d'euros, parce qu'elle privilégierait son service de publicité AdSense aux dépens d'autres vendeurs publicitaires. Ici encore, Google a fait appel.