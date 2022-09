Il vous sera bientôt plus facile de faire supprimer un résultat de recherche contenant des informations personnelles vous concernant. Ce sont des options qui existent déjà aujourd'hui, mais qui deviennent beaucoup plus conviviales.

Google collecte quasiment toutes les informations sur l'internet public, mais cela facilite parfois la recherche des coordonnées personnelles de quelqu'un ou d'autres données sensibles. Jusqu'à présent, quiconque voulait obtenir de tels résultats de Google, devait remplir un formulaire. Ce n'était pas compliqué, mais cela nécessitait un certain nombre d'étapes.

Ce sera bientôt nettement plus facile. Selon 9to5Google, vous aurez bientôt la possibilité d'indiquer immédiatement dans l'application Google sur Android que quelque chose contient des informations personnelles vous concernant. Dans l'application, il y aura un bouton avec trois points ("À propos de ce résultat"). Dans ce menu, vous pourrez immédiatement indiquer que vous souhaitez supprimer le résultat.

La nouvelle méthode n'a pas encore été déployée. On ignore si et quand elle sera également accessible pour les utilisateurs belges et/ou si elle sera disponible dans le navigateur ou pour iOS.

Depuis cette année, Google a été beaucoup plus indulgente dans la suppression des résultats qui révèlent des informations personnelles. Il est vrai que l'action de Google empêche uniquement la page en question d'apparaître dans les résultats. Le site même restera évidemment disponible pour ceux qui le visitent directement.

