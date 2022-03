Il semble ne plus être possible d'encore acheter des applis ou des services via Google Play ou l'App Store d'Apple en Russie. Les magasins d'applications sont cependant encore disponibles.

Tant dans l'App Store que dans l'iTunes Store, il n'est plus possible d'effectuer des achats au départ de la Russie, comme annoncé par iPhones.ru et relayé par MacRumors. Tant le paiement d'applis que l'achat de médias ou l'acquisition de services ne sont plus d'actualité. Virer de l'argent sur un compte ou le faire au moyen de chèques-cadeaux n'est plus possible non plus, selon le site.

Ce blocus s'est manifesté peu a près que Google ait pris une décision similaire en vue de suspendre ses systèmes de paiement pour les utilisateurs russes. Ici non plus, il n'est plus possible d'acheter des jeux, applis, abonnements ou d'autres choses encore via Google Play.

Précédemment déjà, Apple avait annoncé qu'elle allait fermer temporairement ses magasins en Russie suite à l'invasion de ce pays en Ukraine. Sur les deux plates-formes, il demeure toutefois possible de télécharger et d'installer des applis et des jeux gratuits.

