Google va rouvrir ses bureaux à partir du 6 juillet à quelque dix pour cent de son personnel. Quant à Apple, elle fera de même aux Etats-Unis avec cent magasins, mais dans la plupart des cas uniquement pour permettre aux clients d'emporter leurs produits à la porte d'entrée.

Depuis début mars, Google maintient son personnel à la maison et opte pour le télétravail jusqu'à la fin de l'année. Mais pour un nombre limité de collaborateurs, dont la présence est physiquement nécessaire sur le lieu de travail, les portes se rouvriront. Ils pourront donc revenir travailler, mais sur base d'un roulement. D'ici septembre, l'entreprise espère pouvoir accueillir trente pour cent de son personnel, si les circonstances le permettent.

Pour sa part, Apple est autorisée à rouvrir ses magasins dans certains états américains, mais elle entend provisoirement clarifier les choses. Même si la réouverture prendra surtout des airs de points de collecte, l'entreprise permettra néanmoins aux clients de pénétrer dans certains magasins et d'y essayer les produits exposés.

Le fabricant de l'iPhone prendra cependant des mesures. La température des clients sera mesurée. Les clients devront porter un masque, et leur nombre sera limité pour garantir la distanciation sociale. Les produits seront aussi plus régulièrement nettoyés.

