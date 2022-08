Parmi les cinq géants technologiques, c'est Apple qui absorbe le moins de données des utilisateurs, tout le contraire de Google, comme le démontre une étude.

StockApps, une appli boursière qui effectue aussi une analyse de marché, a pour son étude examiné les types de données collectées par Google, Twitter, Apple, Amazon et Facebook à propos de leurs utilisateurs. Il apparaît que Google est le principal absorbeur de données avec 39 points de données ('data points') par utilisateur. Apple est le meilleur élève de la classe, en termes de confidentialité, avec 12 points de données.

Apple a sauté dans le train du respect de la vie privée il y a quelque temps et se targue elle-même de disposer du système qui protège mieux la confidentialité des utilisateurs que les autres. Contrairement à pas mal de ses concurrents, Apple déclare ne pas être motivée par la publicité pour ses rentrées financières. Elle doit donc moins collecter de données pour vendre des publicités, ce qui est bien le cas, selon l'étude.

Le nombre de points de données collectés par les géants technologiques. © StockApps

Par ailleurs, c'est Google, le plus grand annonceur au monde, qui obtient le plus piètre score dans l'étude. 'Les utilisateurs n'ont ni le temps, ni la patience, ni l'énergie pour savoir quelles informations les sites web stockent et comment ils les utilisent. Il en résulte qu'ils donnent souvent à Google l'autorisation de collecter toutes les données dont l'entreprise a besoin en approuvant ses objectifs de confidentialité', déclare à ce propos Edith Reads de StockApps.

Ce qui est étonnant dans cette étude, c'est le fait que Facebook ne collecte que 2 points de données en plus qu'Apple. Et ce sont essentiellement des données que les utilisateurs saisissent eux-mêmes. Toujours selon StockApps, chacune des cinq entreprises examinées collecte des catégories spécifiques de données. Mais ici encore, c'est Google qui en collecte le plus via divers systèmes: de la localisation et des messages Gmail jusqu'à l'utilisation de sites web.

