Google présente toujours plus explicitement son appli Duo comme une concurrente des services de communications vidéo tels Zoom et Skype. Après que l'entreprise ait tout récemment ajouté à Duo les conversations de groupe via Chrome, elle semble à présent préparer le support des clavardages (chats) vidéo regroupant jusqu'à 32 personnes. Actuellement encore, la limite est fixée à douze participants.

En raison de la forte augmentation du nombre de télétravailleurs, Google avait en mars déjà rehaussé la limite des utilisateurs de huit à douze participants. A AndroidPolice, le géant internet déclare à présent plancher sur un support de 32 personnes maximum. Entre-temps, la nouvelle a aussi été communiquée par un courriel promotionnel, sans cependant donner de date précise du déploiement de la mise à jour.

Jusqu'à mille participants chez Zoom

Même si la limite de 32 utilisateurs suffira à de nombreuses entreprises, Google Duo ne peut encore rivaliser (au niveau du nombre d'utilisateurs) avec Skype ou Zoom, qui supportent respectivement cinquante et cent participants. Dans les versions gratuites s'entend, puisque la variante payante Skype for Business peut accueillir jusqu'à 250 personnes, alors que Zoom Enterprise Plus va même jusqu'à mille participants. Reste à connaître cependant le degré d'utilité de ce type de communication vidéo.

Autre nouveauté ajoutée la semaine dernière par Google à Duo: le mode familial. La différence avec l'environnement professionnel classique réside dans le fait que les utilisateurs peuvent effectuer des dessins à l'écran ou appliquer un filtre amusant sur les visages. De plus, l'entreprise a donc également introduit Duo on the web, une fonction permettant d'organiser des conversations de groupe dans le navigateur Chrome.

