Un bug étonnant fait en sorte que Google Docs se plante, alors que le document sur lequel vous travaillez, a dû mal à se réouvrir. Il suffit pour cela de répéter un certain nombre de mots.

Le bug, qui est corrigé depuis ce matin, est apparu, lorsque quelqu'un a saisi 'And. And. And. And. And.' Le traitement de texte en ligne se planta tant dans Chrome que dans Firefox, apparemment aussi bien dans la version gratuite que professionnelle. C'est l'utilisateur Pat Needham qui signala le problème, mais le site web de sécurité Bleepingcomputer l'a lui aussi reproduit.

Le bug est sensible aux lettres capitales et fait se crasher le traitement de texte en ligne, si le contrôle grammatical est activé. Hier soir, Google indiquait sur ses pages de support qu'elle avait été informée du problème. Entre-temps, le bug ne peut plus être reproduit, ce qui laisse supposer que Google a résolu le problème.

Bleepingcomputer donne le conseil suivant au cas où vous ne pourriez quand même pas accéder à un document: ouvrez le fichier sur un appareil mobile et supprimez la combinaison de mots concernée. Cela devrait ensuite fonctionner sur un navigateur normal.

