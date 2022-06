Google devra verser des dommages et intérêts à un ex-politicien traumatisé

Un juge australien a décrété que le géant technologique Google devra verser 715.000 dollars australiens (480.500 euros) à John Barilaro, l'ex-vice-premier ministre de l'état de New South Wales, selon le journal The Guardian. Barilaro a été tellement offensé et houspillé dans deux vidéos de l'humoriste Jordan Shanks sur YouTube qu'il est devenu dépressif et a délaissé la politique.