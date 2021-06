Tout utilisateur d'Android risque aujourd'hui de connaître des problèmes avec Google. On signale en effet que l'appli se plante spontanément, et il n'existe pas encore de solution radicale.

Au niveau mondial, des utilisateurs d'Android reçoivent sur leur téléphone mobile la mention, selon laquelle l'appli Google est interrompue ou hors fonction. Cela n'a certes pas énormément d'impact sur le reste de l'appareil, mais la mention peut quand même s'avérer embarrassante. Le problème semble émaner d'une récente mise à jour de l'appli Google.

De son côté, Google déclare être au courant du problème et préparer une solution. Il existe certes des solutions temporaires, mais qui ne fonctionnent pas avec certitude.

C'est ainsi qu'un compte Google officiel recommande d'exécuter un 'soft reboot' en pressant le bouton marche/arrêt pendant trente secondes. Une autre solution possible est de supprimer l'appli Google dans le Google Play Store. Dans ce cas, l'appli n'est pas réellement supprimée, mais bien toutes les mises à jour. Ces solutions peuvent venir en aide à certains utilisateurs, mais pas du tout à d'autres. En tout cas, il n'existe pas encore de solution radicale.

Il est très probable que Google sorte sous peu une mise à jour qui corrigera le problème. Jusque là, les téléphones Android ne peuvent être utilisés qu'avec une notification de crash occasionnelle de l'appli Google et ce, même si vous ne l'employez pas activement.

Au niveau mondial, des utilisateurs d'Android reçoivent sur leur téléphone mobile la mention, selon laquelle l'appli Google est interrompue ou hors fonction. Cela n'a certes pas énormément d'impact sur le reste de l'appareil, mais la mention peut quand même s'avérer embarrassante. Le problème semble émaner d'une récente mise à jour de l'appli Google.De son côté, Google déclare être au courant du problème et préparer une solution. Il existe certes des solutions temporaires, mais qui ne fonctionnent pas avec certitude.C'est ainsi qu'un compte Google officiel recommande d'exécuter un 'soft reboot' en pressant le bouton marche/arrêt pendant trente secondes. Une autre solution possible est de supprimer l'appli Google dans le Google Play Store. Dans ce cas, l'appli n'est pas réellement supprimée, mais bien toutes les mises à jour. Ces solutions peuvent venir en aide à certains utilisateurs, mais pas du tout à d'autres. En tout cas, il n'existe pas encore de solution radicale.Il est très probable que Google sorte sous peu une mise à jour qui corrigera le problème. Jusque là, les téléphones Android ne peuvent être utilisés qu'avec une notification de crash occasionnelle de l'appli Google et ce, même si vous ne l'employez pas activement.