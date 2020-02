Google Cloud va optimaliser certaines choses, ce qui va faire disparaître des emplois. Google entend améliorer la rentabilité en licenciant des employés qui, selon l'entreprise, ne sont plus prioritaires pour ses activités.

La phase de licenciements a été révélée par le Wall Street Journal. Google Cloud, qui est dirigée par l'ex-top-manager d'Oracle, Thomas Kurian, a confirmé que le personnel va être réduit suite à un certain nombre de modifications organisationnelles dans différentes équipes.

La société-mère de Google, Alphabet, recherche de nouveaux moyens d'accélérer la croissance. Surtout à présent que la progression des activités publicitaires semble stagner. La firme technologique envisage surtout des opportunités dans le nuage. Avec des services 'cloud', elle entend aussi affronter des entreprises telles Amazon et Microsoft. Sous le nouveau directeur de Google Cloud, Thomas Kurian, quatre entreprises 'cloud' ont été rachetées l'année dernière.

Google souhaite continuer de croître dans pas mal de branches comme le secteur public, les services financiers, le commerce de détail, les soins de santé, la production et les jeux, les médias et le marché télécom.

La division Google Cloud, y compris la Google Cloud Platform et les outils de productivité G Suite, a enregistré durant le trimestre écoulé un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

