Google enterre une fois de plus l'un de ses services. Les utilisateurs disposent d'un délai d'un an pour sortir de son service IoT Core.

IoT Core est sur Google Cloud un service de gestion d'appareils IoT et des données qui en proviennent. Il était passé en phase bêta en 2017 et est depuis début 2018 disponible partout. Mais c'en sera fini le 16 août 2023.

Google est connue pour lancer des services qu'elle supprime s'ils ne rencontrent pas le succès attendu. Les utilisateurs ont entre-temps été informés par courriel de l'arrêt.

A Techcrunch, un porte-parole de l'entreprise insiste sur l'existence de possibilités de migration et de solutions alternatives. Et d'ajouter que les clients pourront être mieux desservis par des partenaires spécialisés dans l'internet des objets (IoT). Les concurrents AWS et Azure proposent également un service similaire.

