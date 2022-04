Lors de son Data Cloud Summit, Google a annoncé quelques nouveautés pour Google Cloud. Voilà qui compensera aussi les coûts d'une migration de base de données vers Google.

Vertex AI Workbench est immédiatement disponible, où des systèmes de données et d'apprentissage machine sont regroupés dans une même interface conjointement avec un ensemble d'outils communs d'analytique de données, de science des données et d'apprentissage machine. Il y a aussi un accès direct à BigQuery à partir de Vertex AI Workbench.

Une nouvelle fonctionnalité, à présent encore en avant-première, s'appelle BigLake. Elle rassemble des entrepôts et des lacs de données en vue d'étendre les possibilités de BigQuery. Google promet en l'occurrence de meilleures performances en matière de stockage de données multicloud, ce qui devrait empêcher que des données doivent être dupliquées ou déplacée par rapport à la source.

Google lancera bientôt aussi Spanner Change Streams, un outil de suivi des changements dans les bases de données Spanner.

En matière de business intelligence, les produits sont rapprochés dans l'optique d'un accès à différentes données. On y trouve notamment Connected Sheets et Data Studio for Looker. Vous pourrez ainsi par exemple ouvrir des modèles de données Looker dans Data Studio.

Compensation

Une nouveauté étonnante s'appelle le Database Migration Program, un programme pour aider les entreprises à passer du nuage sur site ou d'autres nuages aux services de bases de données de Google.

Il comprend des outils, des ressources, de l'expertise, mais aussi un fonds de stimulation en vue de compenser les coûts de cette migration de base de données. On ne connaît toutefois pas encore le degré de compensation appliqué par Google, parce que la page contenant plus d'informations sur cette initiative ne se trouve pas encore en ligne.

Citons enfin aussi des mises à jour de l'écosystème des partenaires. Il y aura désormais une nouvelle désignation, Google Cloud Ready - BigQuery, pour les partenaires qui satisfont à une série d'exigences fonctionnelles et d'interopérabilité. A noter encore un Analytics Hub Preview pour partenaires et un 'Built with BigQuery' dont dépendent aujourd'hui quelque 700 partenaires.

Vertex AI Workbench est immédiatement disponible, où des systèmes de données et d'apprentissage machine sont regroupés dans une même interface conjointement avec un ensemble d'outils communs d'analytique de données, de science des données et d'apprentissage machine. Il y a aussi un accès direct à BigQuery à partir de Vertex AI Workbench.Une nouvelle fonctionnalité, à présent encore en avant-première, s'appelle BigLake. Elle rassemble des entrepôts et des lacs de données en vue d'étendre les possibilités de BigQuery. Google promet en l'occurrence de meilleures performances en matière de stockage de données multicloud, ce qui devrait empêcher que des données doivent être dupliquées ou déplacée par rapport à la source.Google lancera bientôt aussi Spanner Change Streams, un outil de suivi des changements dans les bases de données Spanner.En matière de business intelligence, les produits sont rapprochés dans l'optique d'un accès à différentes données. On y trouve notamment Connected Sheets et Data Studio for Looker. Vous pourrez ainsi par exemple ouvrir des modèles de données Looker dans Data Studio.Une nouveauté étonnante s'appelle le Database Migration Program, un programme pour aider les entreprises à passer du nuage sur site ou d'autres nuages aux services de bases de données de Google.Il comprend des outils, des ressources, de l'expertise, mais aussi un fonds de stimulation en vue de compenser les coûts de cette migration de base de données. On ne connaît toutefois pas encore le degré de compensation appliqué par Google, parce que la page contenant plus d'informations sur cette initiative ne se trouve pas encore en ligne.Citons enfin aussi des mises à jour de l'écosystème des partenaires. Il y aura désormais une nouvelle désignation, Google Cloud Ready - BigQuery, pour les partenaires qui satisfont à une série d'exigences fonctionnelles et d'interopérabilité. A noter encore un Analytics Hub Preview pour partenaires et un 'Built with BigQuery' dont dépendent aujourd'hui quelque 700 partenaires.