Google prépare une fonction d'incrustation ('Picture-in-Picture') pour les visioconférences dans Chrome. Il s'agit provisoirement encore d'un prototype.

Google Chrome voudrait étendre ses fonctions de visioconférence. Voilà ce que révèle Techtsp.com. L'entreprise prépare tout spécialement une fonction 'Picture-in-Picture' permettant d'effectuer des appels vidéo à partir du navigateur.

L'idée sous-jacente à 'Picture-in-Picture' (PiP), c'est d'incruster une vidéo sous la forme d'une fenêtre flottante par-dessus les autres fenêtres. Cela permettrait par exemple de visionner une vidéo tout en prenant des notes dans un document. Ce système se trouve depuis assez longtemps déjà dans Chrome (via une extension), mais Google souhaite à présent rendre la fonction aussi possible pour les visioconférences.

Dans ce but, il est fait appel à une Media Session API. Voilà qui devrait permettre de couper le micro, d'activer et de désactiver la caméra et de finaliser les entretiens vidéo à partir d'une fenêtre PiP.

Picture-in-Picture pour vidéos.

Tout le monde ne dispose pas d'un second écran physique pour le télétravail. A présent que les appels vidéo sont toujours plus souvent utilisés, l'idée du PiP pour les visioconférences s'avère particulièrement utile. Il s'agit certes provisoirement encore d'un prototype. Selon Techtsp, la fonction devrait être déployée sur diverses plates-formes desktop, dont Linux, Mac, Windows et Chrome OS.

Google Chrome voudrait étendre ses fonctions de visioconférence. Voilà ce que révèle Techtsp.com. L'entreprise prépare tout spécialement une fonction 'Picture-in-Picture' permettant d'effectuer des appels vidéo à partir du navigateur.L'idée sous-jacente à 'Picture-in-Picture' (PiP), c'est d'incruster une vidéo sous la forme d'une fenêtre flottante par-dessus les autres fenêtres. Cela permettrait par exemple de visionner une vidéo tout en prenant des notes dans un document. Ce système se trouve depuis assez longtemps déjà dans Chrome (via une extension), mais Google souhaite à présent rendre la fonction aussi possible pour les visioconférences.Dans ce but, il est fait appel à une Media Session API. Voilà qui devrait permettre de couper le micro, d'activer et de désactiver la caméra et de finaliser les entretiens vidéo à partir d'une fenêtre PiP.Picture-in-Picture pour vidéos.Tout le monde ne dispose pas d'un second écran physique pour le télétravail. A présent que les appels vidéo sont toujours plus souvent utilisés, l'idée du PiP pour les visioconférences s'avère particulièrement utile. Il s'agit certes provisoirement encore d'un prototype. Selon Techtsp, la fonction devrait être déployée sur diverses plates-formes desktop, dont Linux, Mac, Windows et Chrome OS.