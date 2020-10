Google bannit toute annonce montrant Père Fouettard. En outre, on ne pourra désormais plus gagner de l'argent sur YouTube, une filiale de Google, avec des vidéos mettant en scène Père Fouettard, selon Google Nederland.

Cette mesure plus stricte a été prise, parce que "Google entend appliquer l'égalité et la diversité", signale un porte-parole de l'entreprise. La nouvelle politique publicitaire représente un changement pour les éditeurs qui utilisent les services de Google. Ils ne pourront plus afficher des publicités via les réseaux de Google sur des pages mettant en scène Père Fouettard. Cette politique entrera en vigueur "ces prochaines semaines".

Conditions

Pour ce qui est des vidéos de Père Fouettard sur YouTube, elles pourront encore apparaître sous certaines conditions, parce que Google "ne veut pas être un obstacle dans le débat public". Mais gagner ainsi de l'argent ne sera plus permis.

Une exception aux nouvelles règles publicitaires visant Père Fouettard est prévue pour les "pages web de nature éducative ou journalistique".

"Lors d'un compte-rendu d'un organisme d'informations sur une manifestation anti-Père Fouettard, des publicités seront bel et bien affichées", ajoute le porte-parole. "Mais tel ne pourra pas être le cas dans une vidéo où quelqu'un fait l'apologie de Père Fouettard."

Ces dernières années, les critiques n'ont pas manqué à propos du personnage de Père Fouettard. Les opposants y voient une caricature raciste.

