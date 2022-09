Google envisagerait d'introduire ses propres formats multimédias libres de droits pour la vidéo HDR et l'audio 3D en vue de concurrencer les formats plus connus de Dolby.

Il s'agirait de nouveaux formats pour la vidéo HDR et l'audio 3D, selon le site technologique Protocol, et des concurrents directs de Dolby Vision et Dolby Atmos. Dolby Vision est un format de qualité pour la vidéo HDR qu'on trouve par exemple dans les téléviseurs 4K haut de gamme. Dolby Atmos, de son côté, est plus connu et garantit entre autres une sonorité plus riche dans les haut-parleurs et barres de son.

Protocol déclare avoir visionné une présentation de 'Project Caviar', qui comprend 'deux nouveaux formats multimédias pour la vidéo HDR et l'audio 3D sous une nouvelle marque à la consommation'. L'important ici, c'est qu'il s'agit d'une alternative libre de droits à Dolby Atmos et Dolby Vision, et que les fabricants de matériel qui utilisent les formats de Google, ne devraient donc plus verser de royalties à Dolby.

YouTube et Android

Selon Google, cela devrait déboucher sur un 'écosystème plus sain et plus large', mais il va de soi qu'il est aussi question d'argent. Avec ses nouveaux formats, Google entend créer de meilleures possibilités de reproduction du son en 3D et de la vidéo HDR, comme Dolby Atmos et Vision, mais dans ce cas sans Dolby. Avec un codec neutre, les fabricants de matériel, mais aussi Google pourraient produire des appareils offrant des expériences audio et vidéo plus riches, sans devoir verser de droits. Ce serait par exemple également important pour YouTube, qui supporte HDR10+, mais pas des versions plus sophistiquées telles Dolby Vision. Le site de vidéos populaire ne supporte pas non plus l'audio 3D. Si davantage de services de diffusion supportaient la nouvelle norme de Google, il en résulterait que les appareils Android pourraient aussi supporter un meilleur son.

Plus économique

Dolby est une norme particulièrement populaire, et l'entreprise a conclu des accords de collaboration avec toute une série de fabricants de matériel, comme des téléviseurs, des haut-parleurs, etc. L'un d'eux est Apple, le principal concurrent de Google, qui collabore avec Dolby sur la norme Spatial Audio. On le remarque aussi avec les iPhone qui acceptent par exemple les formats sonores Dolby Atmos et ce, contrairement à la plupart des appareils Android.

Pour rivaliser, Google devait rendre ses formats libres de droits ou, à tout le moins, plus économiques que ceux de Dolby. Selon FlatpanelsHD, les fabricants de matériel doivent par exemple payer jusqu'à trois dollars par TV pour y embarquer le support Dolby Vision. Tout semble indiquer que le géant technologique veut se rendre compte si les fabricants de hardware sont prêts à changer leur fusil d'épaule pour adopter une version plus économique.

