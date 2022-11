L'appli autonome pour iOS et Android vous permet de visiter virtuellement des lieux et d'ajouter vos propres images, mais elle n'a jamais été particulièrement populaire.

Google renonce à Street View, du moins à l'appli autonome sur les appareils mobiles. Cette appli moins connue embarque quasiment les mêmes fonctionnalités que Google Maps avec Street View, mais sans, euh, la navigation cartographique. L'appli vous permet de visionner de près des lieux dans Street View et de les utiliser pour ajouter vos propres images, dont des photos sphériques à 360 degrés.

Mais l'appli n'est pas vraiment connue ou populaire, car la plupart des gens utilisent tout simplement Google Maps. Voilà pourquoi Google renonce à Street View. L'appli autonome disparaît donc des magasins d'applis Android et iOS. Si vous souhaitez vous balader dans des rues virtuelles, vous pouvez encore et toujours vous tourner vers Street View dans l'appli Google Maps plus ample.

