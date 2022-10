Le lancement de ces appareils intervient deux semaines, après que Google a fermé sa plate-forme de jeux dans le nuage Stadia.

Il s'agit d'une nouvelle gamme de Chromebooks, issue d'une collaboration avec Acer, ASUS et Lenovo. Les ordinateurs portables ont été conçus dans la perspective spécifique du 'cloud gaming', vous permettant de diffuser vos jeux et d'y jouer sans disposer localement d'un matériel lourd. Alors que les ordinateurs portables à jouer traditionnels embarquent une puissante carte graphique et une solide mémoire de travail, tel est moins le cas pour ces Chromebooks. Ils sont cependant équipés d'assez grands écrans de 15-16 pouces et de claviers RGB pour séduire les joueurs.

Ils seront également livrés avec trois plates-formes de diffusion de jeux préinstallées, à savoir Xbox Cloud Gaming, Geforce Now et Amazon Luna. Cette dernière s'avère intéressante dans la mesure où Google disposait jusqu'il y a quelques semaines de sa propre plate-forme de streaming de jeux: Stadia. Dans le cas des trois plates-formes susmentionnées, on ignore quelle sera la stratégie de Google en matière de diffusion de jeux. Mais les utilisateurs pourront donc utiliser leur ordinateur portable pour jouer à des jeux sur la plate-forme de streaming de quelqu'un d'autre. On ne sait pour l'instant pas clairement si et quand ces ordinateurs portables débarqueront chez nous. L'ordinateur portable de Lenovo sera vendu au prix conseillé de 599 dollars, et celui d'Acer à 650 dollars. Pour ce qui est du Chromebook d'ASUS, aucun prix n'a encore été communiqué.

