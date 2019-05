Google va modifier la façon dont les applis figurant dans son magasin Google Play sont appréciées. L'objectif est d'afficher l'état le plus récent de ces applis.

Google a annoncé qu'elle allait adapter les évaluations des applis dans le Google Play Store. Pour actualiser le plus possible les cotations des applis, l'entreprise va accorder plus de poids aux appréciations des versions les plus récentes de ces applis. Le problème, qui sera ainsi résolu (on l'espère), est lié au fait que lors de leur lancement, les applis font l'objet de toute une série d'évaluations, mais que durant les années qui suivent, elles subissent un tas de modifications ou qu'elles ne sont tout-à-coup plus supportées. L'Apple App Store y réagit en permettant aux développeurs d'effacer de temps à autre l'historique des évaluations et 'de repartir de zéro'.

"Vous nous avez dit que vous vouliez une appréciation basée sur l'appli telle qu'elle se présente aujourd'hui, et pas sur la façon dont elle fonctionnait il y a des années, et nous sommes d'accord avec vous", a déclaré Milena Nikolic, engineering director pour la Google Play Console, sur le podium de la conférence I/O Developer de Google. La solution lancée par Google consiste en un algorithme destiné à revoir l'évaluation de toutes les applis Android dans le Google Play Store. En lieu et place d'une valeur cumulative de toutes les évaluations depuis la première version d'une appli, le nouvel algorithme accordera plus d'importance aux appréciations plus récentes. C'est ainsi que les utilisateurs devraient pouvoir découvrir dans quel état l'appli se trouve actuellement, si elle est encore supportée, si elle a été améliorée, etc.