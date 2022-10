Alors qu'il reste moins de trois semaines avant les élections de mi-mandat au congrès américain, le parti républicain est furieux que ses mails aboutissent surtout dans le dossier spam des destinataires. Le Comité National Républicain (RNC) a par conséquent intenté un procès à Google.

La direction du parti accuse le géant technologique de discrimination, parce qu'il 'restreint les courriels pour cause de connexion et de vision politiques du RNC', peut-on lire dans la plainte qui a été déposée dans l'état de Californie. Selon le RNC, les choses se sont bien passées pendant une grande partie du mois. Les mails arrivaient correctement dans la boîte de réception des gens. Mais à la fin du mois, une période importante s'il en est pour la collecte de fonds, quasiment tous les messages aboutissaient dans la boîte spam, à en croire le parti. 'C'est critique et suspect dans la mesure où la fin du mois est historiquement considérée comme la période durant laquelle la collecte de fonds du RNC est la plus fructueuse.'

Liberté d'expression

Selon le RNC, cette 'discrimination' dure depuis dix mois déjà et ce, malgré les efforts soutenus en vue de faire réagir Google. Les républicains accusent depuis assez longtemps déjà les grandes firmes technologiques de pratiques discriminatoires à l'égard des opinions conservatrices, mais aussi de limiter la liberté d'expression.

Google réfute ces accusations. 'Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, nous ne filtrons tout simplement pas les courriels sur base d'une affiliation politique. Les filtres anti-spam de Gmail reflètent les actions des utilisateurs.' L'entreprise affirme qu'elle fournit des formations et des manuels pour les campagnes et qu'elle s'efforce d'acheminer au maximum les courriels aux bons endroits et de réduire le plus possible la quantité de pourriels indésirables.

