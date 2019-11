La Belgique a pris une nouvelle initiative STEM. Le programme goIT de TCS veut en effet stimuler chez les élèves de 10 à 12 ans l'intérêt pour la Science, la Technologie, l'Ingénierie et les Mathématiques.

Grâce à goIT, les instituteurs, conjointement avec des collaborateurs bénévoles de TCS (Tata Consultancy Services), apprendront aux jeunes comment créer de nouvelles choses au moyen de la technologie. Pour pas mal d'enfants, il s'agira là d'une première approche du monde IT. Pour cette initiative, TCS est partenaire du programme 'Design Your City' de RHIZO, une organisation non marchande qui propose des services d'enseignement aux écoles, villes, communes et entreprises.

Joos Van Cauwenberghe, fondateur de Design Your City et coordinateur STEM chez RHIZO, est ravi de la collaboration: "Conjointement avec le programme goIT, nous allons rendre nos ateliers concrets, stimulants et interactifs." Le programme a démarré en Flandre Occidentale, notamment au sein de la Vrije Centrumschool de Zwevegem, mais l'objectif est de l'étendre aux écoles moyennes dans toute la Belgique. La première formation d'enseignants vient du reste d'être organisée. En tout, 15 enseignants et plus de 290 élèves participeront cette année à la première phase d'ateliers.

Avec le programme goIT, TCS espère enregistrer en Belgique autant de succès que dans d'autres pays. GoIT existe aux Etats-Unis depuis 2009 déjà par exemple. Il a déjà été mis en oeuvre également en Suède et en Allemagne. GoIT cible l'entreprenariat et la réflexion sur base de la conception. "Nous aidons les élèves à penser comme un entrepreneur et leur montrons les opportunités existant dans le monde IT. Des bénévoles formés dans ce but leur apprendront comment réagir à de nouvelles situations et comment convertir des problèmes en opportunités", explique Jipson Mathew, Country Head TCS Belgique.