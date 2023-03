Le cryptage, qui rend les mails et les fichiers illisibles, avant qu'ils n'aboutissent aux serveurs de Google, est désormais disponible dans davantage de versions.

Le client-side encryption (CSE) de Gmail ajoute un cryptage à un message provenant de l'appareil de l'utilisateur. De cette façon, les données sensibles dans le corps du texte et dans les documents joints sont rendues illisibles, avant même d'atteindre les serveurs de Google. Cette fonction existait déjà sur la version navigateur de Gmail, où elle tournait en phase de test bêta depuis décembre dernier. De même une version pour les différents programmes bureautiques de Google, dont Drive, Docs, Sheets et d'autres, est en test depuis quelques mois déjà.

La fonction est à présent déployée plus avant, spécifiquement vers Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard. Par défaut, la fonction est actuellement désactivée, mais les clients de ces suites peuvent l'activer sans problème avec l'aide d'un service de cryptage externe. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation dans la documentation de la fonction.

Il ne s'agit ici du reste pas d'un cryptage bout-à-bout, comme c'est le cas chez plusieurs services de messagerie. CSE est surtout destiné aux grandes entreprises et offre aux administrateurs de ces dernières beaucoup de possibilités, notamment à propos de qui peut appliquer le cryptage. La fonction crypte le texte et les documents joints, mais pas l'objet d'un mail. Une certaine prudence reste donc de mise.

Le client-side encryption (CSE) de Gmail ajoute un cryptage à un message provenant de l'appareil de l'utilisateur. De cette façon, les données sensibles dans le corps du texte et dans les documents joints sont rendues illisibles, avant même d'atteindre les serveurs de Google. Cette fonction existait déjà sur la version navigateur de Gmail, où elle tournait en phase de test bêta depuis décembre dernier. De même une version pour les différents programmes bureautiques de Google, dont Drive, Docs, Sheets et d'autres, est en test depuis quelques mois déjà.La fonction est à présent déployée plus avant, spécifiquement vers Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard. Par défaut, la fonction est actuellement désactivée, mais les clients de ces suites peuvent l'activer sans problème avec l'aide d'un service de cryptage externe. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation dans la documentation de la fonction.Il ne s'agit ici du reste pas d'un cryptage bout-à-bout, comme c'est le cas chez plusieurs services de messagerie. CSE est surtout destiné aux grandes entreprises et offre aux administrateurs de ces dernières beaucoup de possibilités, notamment à propos de qui peut appliquer le cryptage. La fonction crypte le texte et les documents joints, mais pas l'objet d'un mail. Une certaine prudence reste donc de mise.