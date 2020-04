La plate-forme pour développeurs Github adapte une fois encore son modèle tarifaire. Toutes les fonctions de base seront désormais gratuites pour tous les utilisateurs. Cela signifie entre autres que les groupes (teams) pourront ajouter un nombre illimité de membres.

Dans le cadre de la nouvelle politique de prix, toutes les fonctions deviennent gratuites pour les utilisateurs, selon Github dans un communiqué posté sur son blog. Les utilisateurs d'un compte non-payant auront ainsi accès à des répertoires privés illimités par exemple, et les groupes pourront ajouter autant de membres qu'ils le souhaitent. Tout le monde recevra 500 Mo d'espace de stockage et pourra exécuter 2.000 Actions par mois. Ce genre d'Action permet de composer des flux de travail.

Que paiera-t-on encore? Les abonnés payants obtiendront davantage d'espace de stockage et d'Actions. Un pack Enterprise donnera en outre accès à 'single sign-on'. Quelques abonnements, tels le plan Teams, verront aussi leur prix diminuer jusqu'à quatre dollars par mois. Avec ces nouveaux abonnements, la politique tarifaire de Github correspondra davantage à celle de son plus petit concurrent Gitlab.

