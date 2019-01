GitHub ajuste son modèle tarifaire

GitHub est une plate-forme pour développeurs et un site de stockage sur lequel ces derniers peuvent partager du code entre eux. Microsoft a racheté la plate-forme en juin de l'an passé pour 7,5 milliards de dollars. Le géant procède à présent à un premier ajustement en faveur des utilisateurs. Le prix des 'private repositories', à savoir les zones de stockage privées pour un maximum de trois utilisateurs, passe en effet de 7 dollars à 0 dollar par mois. Ce faisant, les prix de GitHub correspondront davantage à ceux des concurrents, tels BitBucket et GitLab.

Les 'Public GitHub repositories' étaient déjà gratuits et le resteront. Outre les versions gratuites, GitHub propose aussi des services payants. Un abonnement Pro à sept dollars par mois permet à un nombre infiniment élevé d'utilisateurs de collaborer et comprend des outils de contrôle du code. Il existe aussi des abonnements Teams et Enterprise avec GitHub par exemple, qui peuvent être installés sur site.

Quiconque payait précédemment 7 dollars par mois pour un compte développeur, sera automatiquement transféré vers un abonnement Pro. Il sera possible aussi de revenir à l'abonnement gratuit.