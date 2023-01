Chez Protime, Gille Sebrechts a repris la fonction de CEO qu'assumait avant lui Peter s'Jongers. L'entreprise malinoise est spécialisée dans les solutions logicielles d'enregistrement du temps et de planification du travail notamment.

Dans sa nouvelle fonction, Sebrechts (29 ans) entend faire croître Protime de manière exponentielle et poursuivre son internationalisation sans pour autant perdre de l'oeil la culture d'entreprise. 'Protime doit devenir LA référence sur le plan de l'enregistrement du temps dans toute l'Europe. Aujourd'hui, nous le sommes déjà en Belgique et aux Pays-Bas', déclare-t-il. 'En devenant entre autres actifs dans beaucoup plus de pays, nous voulons doubler notre clientèle dans les cinq années à venir pour la porter à dix mille clients.'

Du matériel aux logiciels

En qualité de président du conseil d'administration, Peter s'Jongers (53 ans) continuera de suivre de près la croissance et la culture d'entreprise. En 1995, il fut l'un des fondateurs de Protime - un éditeur de logiciels d'enregistrement du temps sur ce qui était à l'époque encore essentiellement un marché du hardware. Aujourd'hui, l'entreprise occupe quelque quatre cents personnes, qui opèrent principalement à partir de Malines pour les clients belges, mais aussi néerlandais, luxembourgeois, français, allemands et britanniques. ​

Gille Sebrechts a acquis notamment de l'expérience chez SD Worx, la société-mère de Protime, où il fut Director Transformation Office.

