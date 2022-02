Symphony Technology Group (STG), qui investit dans les secteurs des logiciels, des données et de l'analyse, a annoncé la nomination du vétéran en sécurité Gee Rittenhouse au poste de CEO de McAfee Enterprise.

En sa qualité de directeur, Rittenhouse aura comme tâche de faire évoluer les activités en croissance de McAfee Enterprise. La firme de sécurité dispose actuellement de quelque trois mille clients SSE et de sept cents collaborateurs.

Rittenhouse peut se targuer de plus vingt années d'expertise dans le domaine de la sécurité et du nuage. Tout récemment, il dirigeait le Security Business Group de Cisco. Il figura deux fois dans le Global Telecoms Business Power 100 et est reconnu pour son sens de l'innovation et son focus opérationnel. Avant d'aboutir chez Cisco, Rittenhouse fut président de Bell Labs. Il a décroché un doctorat en électrotechnique et en sciences informatiques au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

On s'attend à ce que le Symphony Technology Group soit rebaptisé ultérieurement ce trimestre-ci en portefeuille McAfee Enterprise SSE pour constituer une entreprise à part.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

