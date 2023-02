Selon le cabinet d'études Gartner, le stress fera en sorte que quasiment la moitié des dirigeants dans le domaine de la cybersécurité changera de poste d'ici 2025.

'Les professionnels de la cybersécurité sont confrontés à des niveaux de stress insupportables', déclare Deepti Gopal, director analyst chez Gartner. 'Le RSSI doit défendre son entreprise avec comme seule issue possible le fait qu'elle ne soit pas piratée. L'impact psychologique de cette attitude exerce une influence directe sur la qualité des décisions et des prestations des dirigeants.'

Il en résulte que la rotation de talents représente une menace substantielle pour les équipes de sécurité. L'enquête de Gartner montre que ce sont surtout dans les entreprises qui basent leur programme de sécurité sur la mise en conformité ('compliance'), qui n'offrent que peu de support à leurs collaborateurs et qui ne sont guère matures sur le plan numérique, qu'on trouve davantage de rotation. C'est surtout vrai dans le secteur de la sécurité, où une pénurie aiguë fait en sorte que des managers trouvent rapidement une autre entreprise qui les apprécie davantage. D'ici 2025, le stress devrait du reste inciter quasiment la moitié des responsables de la sécurité à changer de fonction. 'Le burn-out et la rotation volontaire sont les conséquences d'une piètre culture organisationnelle', explique Gopal. 'Même si l'élimination du stress est un objectif irréaliste, des personnes peuvent assumer des postes incroyablement difficiles et stressants dans des organisations où elles se sentent culturellement mieux soutenues.'

En collaboration avec Dutch IT Channel.

'Les professionnels de la cybersécurité sont confrontés à des niveaux de stress insupportables', déclare Deepti Gopal, director analyst chez Gartner. 'Le RSSI doit défendre son entreprise avec comme seule issue possible le fait qu'elle ne soit pas piratée. L'impact psychologique de cette attitude exerce une influence directe sur la qualité des décisions et des prestations des dirigeants.'Il en résulte que la rotation de talents représente une menace substantielle pour les équipes de sécurité. L'enquête de Gartner montre que ce sont surtout dans les entreprises qui basent leur programme de sécurité sur la mise en conformité ('compliance'), qui n'offrent que peu de support à leurs collaborateurs et qui ne sont guère matures sur le plan numérique, qu'on trouve davantage de rotation. C'est surtout vrai dans le secteur de la sécurité, où une pénurie aiguë fait en sorte que des managers trouvent rapidement une autre entreprise qui les apprécie davantage. D'ici 2025, le stress devrait du reste inciter quasiment la moitié des responsables de la sécurité à changer de fonction. 'Le burn-out et la rotation volontaire sont les conséquences d'une piètre culture organisationnelle', explique Gopal. 'Même si l'élimination du stress est un objectif irréaliste, des personnes peuvent assumer des postes incroyablement difficiles et stressants dans des organisations où elles se sentent culturellement mieux soutenues.'En collaboration avec Dutch IT Channel.