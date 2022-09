Les trois quarts des entreprises préféreraient avoir moins de fournisseurs de sécurité. Ce n'est pas le prix de revient, mais le manque de coopération qui fait que les entreprises aspirent à la simplicité.

Le cabinet d'analystes Gartner a interrogé 418 entreprises en Amérique du Nord, en Asie et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et a constaté que 75% d'entre elles souhaitaient se consolider pour atténuer leurs risques. En 2020, ce pourcentage était encore de 29%.

'Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques sont de plus en plus insatisfaits de l'efficacité opérationnelle et du manque d'intégration d'une pile de sécurité hétérogène', a déclaré John Watts, vice-président des analystes chez Gartner. 'En conséquence, ils consolident le nombre de fournisseurs de sécurité qu'ils utilisent.'

Selon Gartner, 57% d'entre eux travaillent avec moins de dix acteurs de la sécurité. En particulier dans des domaines tels que Secure Access Service Edge (SASE) et Extended Detection and Response (XDR), le nombre de fournisseurs est réduit.

Cette diminution n'est majoritairement pas liée à une tendance à la réduction des coûts. Seulement 29% des responsables le font pour dépenser moins. Watts souligne que la consolidation n'est pas un bon moyen d'économiser. Ceux qui le souhaitent, feraient mieux de réduire le nombre de licences ou de renégocier les contrats.

